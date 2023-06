Le voci si rincorrono, la foto di ieri a Montecarlo non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco, e le cifre lievitano giorno dopo giorno. Dopo l’arrivo di, il calcio arabo vuole saltare alcuni step di crescita e a forza di petroldollari aumentare il proprio prestigio. Come? Facendo la spesa in Europa e convincendo calciatori e allenatori blasonati a trasferirsi nel campionato arabo. Nel mirino, come ormai noto, c’è anche Massimilianoche l’vorrebbe si sedesse sulla loro panchina.Certe cifre che, come detto, continuano a lievitare e sono segno dei continui rilanci, possono far vacillare chiunque. Allo stesso tempo, però,e che rendono difficile un suo addio allail tecnico livornese è determinato a portare avanti la sfida con i colori bianconeri indosso, riportare la Juve a vincere e lasciare con il ricordo di una vittoria e non del biennio fallimentare che è alle spalle. Inoltre, Allegri si vede ancora allenatore ai vertici del calcio che conta. In questo momento, inevitabilmente, un trasferimento in Arabia sarebbe visto come un passo indietro., anzi. A Torino risiede il figlio di Massimiliano Allegri, poco lontano c’è la figlia con il nipote nato a febbraio.