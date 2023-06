A lanciare la bomba è il portale Sport360Saudi, direttamente dall': Massimilianoè a un passo dall', il ricco club degli sceicchi al quale viene accostato da ormai parecchi giorni, con tanto di incontro asvolto l'11 giugno scorso. Un'indiscrezione in questo senso era emersa già nella serata di ieri dalla Rai, secondo cui il tecnico livornese avrebbe incontrato nuovamente, sempre nel Principato, gli emissari del club, intenzionati a rilanciare con una nuova offerta da 30 milioni di euro a stagione con un bonus di ulteriori 10 al momento della firma.- Stando alle fonti arabe, l'affare potrebbe chiudersi già nei prossimi giorni. Eppure, ad oggi, credere che Allegri possa davvero lasciare lasembra quasi impossibile: come noto, infatti, il tecnico sta lavorando costantemente con la dirigenza per programmare il mercato e costruire una squadra "a sua immagine e somiglianza", con elementi - Timothyin primis - che possano consentirgli di riproporre il consueto 3-5-2. Lo stesso staff sembra destinato ad avere la sua "impronta", con l'approdo a Torino ormai imminente di Francescoche Max ha chiesto personalmente dopo averlo conosciuto a Sassuolo. La situazione, comunque, resta da monitorare. Le vie del mercato sono davvero infinite...