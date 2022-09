Hanno superato ilper la, stando all'analisi di Calcio e Finanza, iprovenienti dall', inaugurato a Torino dieci anni fa esatti, l'8 settembre 2011. Dall'apertura e fino al 31 dicembre 2021, l'impianto ha garantito al club bianconero circa l'11% degli introiti complessivi (plusvalenze comprese): si va dal massimo del 14.9% del 2012/13 al minimo del 2.8% del primo semestre 2020/21 (in cui tutte le gare si sono disputate a porte chiuse per la pandemia da Covid-19, fatta eccezione per poche partite con 1.000 spettatori).