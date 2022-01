5









Un'occasione da cogliere al volo. Questo è Zakaria per la Juventus. Come racconta Calciomercato.com, i bianconeri continuano la ricerca del centrocampista e nelle ultime ore resta da registrare il blitz dell'agente di Arthur a Londra. Ne ha parlato con l'Arsenal e sta facendo di tutto per far incontrare le esigenze dei Gunners con quelle dei dirigenti bianconeri. Se il brasiliano dovesse andar via, aprirebbe la strada a un nuovo acquisto.



IL NOME - Per CM, il nome caldo in questi ultimi dieci giorni di mercato resta quello di Denis Zakaria, centrocampista classe '96 in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. Il giocatore ha già annunciato che non rinnoverà e ora si sta guardando intorno. Anzi: sta guardando soprattutto in casa Juve, dopo aver flirtato a lungo anche con la Roma. Più quantità che qualità, lo svizzero rappresenta l'identikit low cost che potrebbe convincere la Juve a fare un investimento a metà stagione. Per giugno c'è tanta concorrenza: gli stessi giallorossi, il Barcellona, Liverpool e altri club della Premier sono interessati a bloccarlo subito per prenderlo a zero la prossima stagione. Cherubini vorrebbe anticipare la concorrenza per e portarlo subito a Torino. Zakaria rappresenta uno dei profili low cost che sta valutando la Juve, ma non l'unico.