Nella giornata di oggi Marco Da Graca ha messo una firma sul futuro. L'attaccante classe 2002 dell'Under 23 di Lamberto Zauli ha appena rinnovato il contratto con la Juventus, che per lui ha già definito un piano: l'idea della società è quella di fargli prendere il posto di Marques nelle gerarchie della rosa, e girare lo spagnolo in prestito per permettergli di fare esperienza e prepararsi al grande salto. La Juve ha le idee chiare su Da Graca, il nuovo (bianconero) che avanza.