Adesso che si è concluso il percorso giudiziario della Juventus in ambito di giustizia sportiva italiana, manca ancora il verdetto della UEFA, che a giugno prenderà una decisione. Ne parla Tuttosport che evidenzia come siano diverse le opzioni da poter mettere in atto. Dal solo richiamo alla sanzione economica, oltre ovviamente alla squalifica di uno o più anni dalle coppe europee. C'è però un'altra strada che stuzzica la UEFA, ovvero quella di negare gli introiti derivanti dalla competizione in cui il club bianconero parteciperà, permettendo però alla Juve di esserci, con un vantaggio per la UEFA stessa che non si priverebbe di un club così importante e con così tanto seguito.