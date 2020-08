La scelta tecnica è stata presa, adesso si pensa al mercato. La Juve ha scelto Andrea Pirlo, ora tocca a Fabio Paratici metterlo nelle condizioni migliori per esprimere le sue idee di calcio. E per un ex centrocampista come lui, sarà più che mai importante una mediana di alto livello. Come riporta il Corriere di Torino, la Juve ha ripreso i contatti per Sandro Tonali, nonostante l’Inter conservi un vantaggio consolidato. Resiste la pista De Paul, mentre il nome ad effetto arriva dal Real Madrid: si parla di Isco, che Pirlo sponsorizzò pubblicamente due anni fa. Il costo del cartellino spaventa, per questo Paratici vorrebbe lavorare su formule più creative oppure intavolando uno scambio.