I valori aggiunti, nelle speranze della Juve, per il 2023, dovranno essere sicuramente Chiesa e Pogba, entrambi reduci da infortuni pesanti e quest'ultimo ancora alle prese con il recuperoSoprattutto dopo l'esordio spettacolare contro il Sassuolo condito da un grande gol al volo e un assist per Vlahovic.ovvero nel match casalingo contro il Maccabi Haifa (tre assist). Tutto, accompagnato dall'espulsione contro il Monza e costanti problemi muscolari. Troppo poco per uno di coloro che sarebbe dovuto essere il fulcro della nuova Juve di Allegri.Non è finita però, perché ci sono ancora sei mesi per ribaltare tutto. Nei giorni di Natale, tempo di angeli, come scrive la Gazzetta dello Sport, la Juve si aspetta il suo Angel. Fino ad ora ben diverso da quello che ha illuminato la finale dei Mondiali tra Argentina e Francia.Anche perché il livello dovrà alzarlo la Juve nei prossimi mesi se vuole tentare l'impresa della rimonta in campionato e provare ad andare fino in fondo all'Europa Leagueobiettivo che proprio lui si era posto appena arrivato in Italia. Aveva previsto la vittoria dell'Argentina e così è stato, chissà se nelle sue previsioni, ci sia anche una grande seconda parte di stagione con la Juve.