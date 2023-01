E' trascorsa appena una settimana dalla scorsa sfida di Coppa Italia tra, che domenica si troveranno di nuovo faccia a faccia nella gara di campionato. In questi 7 giorni però tutto è cambiato e del clima che si respirava alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia ne è rimasto poco o nulla. Già, perchè il terremoto plusvalenze aveva si manifestato le sue crepe nelle settimane precedenti, ma la vera scossa si è registrata nel quartier generale della Continassa venerdi 20 gennaio, quando la procura federale ha deciso di decurtare 15 punti dall'attuale classifica dei bianconeri, facendo sprofondare Madama proprio nella posizione in cui si trovano i brianzoli.- Se circa 10 giorni fa la Juve vantava 37 punti, distante si dal Napoli ma ancora con delle speranze per una lotta scudetto, ora i bianconeri dispongono appena di 23 punti e con, che non lascerà nulla al caso e proverà il colpaccio per ammutolire lo Stadium, oltre a tentare di compromettere ulteriormente la classifica della Vecchia Signora.- Juve che però spera di contare sulle presenze di Paule Dusan. Anche questo potrebbe essere un altro cambiamento rispetto alla gara di Coppa Italia, dato che ne il francese, ne tantomeno il serbo hanno ancora esordito nell'anno solare. I due sono andati in scena nel test amichevole pomeridiano contro la Next Gen, dove l'ex Manchester ha fornito un assist per DV9, il quale non ha potuto sbagliare e facendo presagire già ad un'intesa tra i due., perche se fino ad una settimana fa la Juve puntava seriamente allo, ora queste speranze vanno definitivamente riposte nel cassetto, almeno per questa stagione. Difficile ma non impossibile, invece, una, specie se il ritmo delle due milanesi continua ad essere così altalenante.