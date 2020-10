Uno dei migliori in campo in Milan-Roma 3-3 ieri sera è stato Rafael Leao. Ecco cos'ha detto a Sky Sport il giocatore rossonero dopo il match: "Lottiamo sempre per vincere, sono deluso perché abbiamo fatto di tutto per provare a vincere, ma è così nel calcio. Scudetto? Tutti siamo concentrati sulla squadra, per provare a vincere e restare al primo posto. Sono felice di avere Ibrahimovic come compagno di squadra, è un esempio e sono contento per i suoi gol". Il Milan è in testa al campionato dopo le prime 5 giornate, la Juventus è 4 punti sotto.