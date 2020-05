1







di Nicola Balice

Quella di Fabio Paratici a Sky Sport, più che un’intervista è stata una lezione per chi volesse avere conferma di ciò che sarà il prossimo calciomercato: poco cash e tanta fantasia, molti scambi che saranno possibili tra club dello stesso rango specialmente, magari più prestiti biennali con opzione di riscatto. E poi c’è stato spazio anche per alcuni messaggi più o meno velati riguardo alcune trattative in particolare.



HIGUAIN - Uno dei più importanti e delicati riguarda Gonzalo Higuain. Sempre considerato un giocatore prezioso, ma quando il dirigente bianconero spiega che spera di vedere il Pipita per un altro anno ecco che ritorna il pensiero sulla questione che si sta dibattendo tra Buenos Aires e Torino. Non c’è rinnovo all’orizzonte, di sicuro non alle condizioni di Higuain. E per lasciarlo andare in cambio di un pugno di mosche, piuttosto la Juve lo terrà fino alla fine naturale del contratto.





