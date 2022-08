Mentre la Juve è impegnata nella sfida amichevole contro l'Atletico che, al momento vede i Colchoneros imporsi per 0-3 grazie alla tripletta di uno scatenato Morata, i dirigenti della Continassa continuano la ricerca mirata degli obiettivi da consegnare a mister Allegri prima della chiusura del mercato. Ci sono infatti diversi ruoli da sistemare e uno di questi è senza ombra di dubbio il centrocampo, il quale sarà privo di Paul Pogba almeno fino al termine di settembre, il tempo necessario per le terapia riabilitativa.- I nomi finiti sotto la lente di ingrandimento nel corso delle settimane sono stati diversi, con quello di Leandro Paredes che spunta in cima alla lista delle preferenze. Lista che però rischia di essere rivoluzionata con il trascorrere delle ore, perchè stando a quanto riportato da Sky Sport, Madama sarebbe ritornata nuovamente sulle tracce di. In realtà un primo monito era stato fatto già nella finestra invernale, ma adesso il club torinese ha deciso di avviare i contatti con gli emiliani per capire il reale margine dell'operazione. La formula che vorrebbe adottare la Juve è quella del, ora spetta alla controparte capire come e se privarsi dell'ex giallorosso.