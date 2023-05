Spunta una nuova pista calda che guarda alla Premier League, per il mercato della. Tra gli obiettivi, infatti, ci sarebbe, in procinto di lasciare il Liverpool. Come riporta calciomercato.com: il valore del giocatore è indiscutibile e al suo entourage continuano ad arrivare proposte su proposte. Anche dall’Italia gli interessi non mancano con la Juve su tutte. Firmino è uno dei prediletti di Allegri che vede nel suo talento e nella sua duttilità un plus, un giocatore insomma che gli piacerebbe allenare. Della Juve del futuro si sa ancora poco, per ora. Quello che si sa è che bisognerà fare di necessità virtù sul mercato. E trovare un giocatore del genere, a queste condizioni, è cosa assai rara.