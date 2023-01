Nelle ultime ore del mercato invernale, laè impegnata sul fronte uscite. In particolar modo, proseguono le trattative con ilper la cessione di Weston. Per il futuro prossimo, invece, la priorità del club bianconero è quella di trovare un erede di Juan, visto che l’avventura del Panita a Torino è arrivata ai titoli di coda.Il nome in cima alla lista, secondo quanto riporta Tuttosport, è quello didelloSu questo fronte è testa a testa con la Roma che prova il sorpasso inserendo nella trattativa Shomurodov: lo svedese classe 2000, la cui valutazione si aggira attorno ai 12 milioni, resta un obiettivo bianconero, ma il rischio è che la Roma abbia messo la freccia. La Juve, quindi, si tutela sondando altri nomi e tra questi, quello nuovo, é Benjamindel, profilo seguito ma che richiede un importante esborso di mercato; inoltre, anche su di lui c’è l’interesse del club capitolino. Resistono, poi, le candidature di, nomi per l’estate se non dovessero entrare in una trattativa invernale dell’ultima ora.