. I cori per Antonio, gli insulti per Massimiliano, persa 3 a 2: le battute, la tristezza, tifosi sconsolati perché credevano che il ciclo di vittorie bianconere fosse già finito. Fa sorridere, oggi,, il modo in cui Massimiliano Allegri fu accolto dai tifosi e la sconfitta nella prima amichevole che, nonostante venga sempre ripetuto come non conti nulla, ha un sapore particolare.: questo il clima con il quale Allegri approcciò la sua prima avventura allaOGGI –. La prima dell’Allegri bis, con un clima completamente diverso a quello che accompagnò la partita contro il Lucento. Oggi, Allegri, per la piazza bianconera,. Quell’entusiasmo tanto ricercato nelle ultime due stagioni e mai veramente ritrovato. Il primo incontri con i tifosi, avvenuto il 14 luglio davanti il J Medical, ha assunto le sembianze di, di quelli calorosi che si riservano ad un amico, un parente che non si vede da molto tempo. Qualcosa di impensabile 7 anni fa:, conquistando prima le vittorie sul campo e poi l’affetto dei tifosi. Bandiera a cui ora ci si aggrappa, nella speranza di strappare il titolo di Campioni d’Italia all’Inter e tornare a vincere.