Quello di Romeluè un nome accostato allain questi giorni, come sostituto in caso di partenza di Dusan Vlahovic. I tifosi, presenti parecchio numerosi all'esterno del JMedical si sono subito esposti contro l'arrivo dell'attaccante belga, ex Inter, alla Juventus. In coro tutti insieme "noi Lukaku non lo vogliamo". Di seguito il video dal nostro inviato al JMedical.