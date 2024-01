LE 5 NOTIZIE DI OGGI

La Juve ha centrato le semifinali della Coppa Italia grazie alla netta vittoria sul Frosinone e ora prepara il prossimo impegno di campionato, in programma martedì sera contro il Sassuolo. Ma è inevitabile non parlare anche di mercato, dato che dalle parti della Continassa ci sono diverse situazioni che stanno tenendo banco, con il nome di Lazarche sembra essere la pista più calda delle ultime ore.I bianconeri hanno ottenuto il si del giocatore e ora si cerca di trovare l'intesa anche con l'Udinese, che aveva già dato il suo consenso per un trasferimento al Napoli. Un altro nome che sta facendo gola nell'ambiente bianconero è quello del brasiliano, punto di riferimento nell'Atalanta di Gasperini. Ma ciò che più di tutto sta catturando le attenzioni della dirigenza juventina riguarda, con il suo mentore Galeone che ha 'lasciato' grandi indizi sul futuro dell'allenatore livornese. Tra i temi di giornata, c'è da registrare anchenel contestatissimo episodio avvenuto tra Bastoni e Duda nel precedente turno di campionato, che ha portato anche alloNella Gallery seguente