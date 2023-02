E' solo questione di ore prima che il derby della Mole trainfiammi il capoluogo piemontese, con le due squadre che hanno il desiderio totale di prevalere sull'altra. Ma quella di stasera potrebbe rivelarsi anche una rampa di lancio in vista dei prossimi impegni in cui è chiamata a scendere in campo Madama, dato che all'orizzonte ci sono con ordine- Gare sulle quali Massimiliano Allegri spera di poter contare sul rientro di tutti o quasi, in virtù dei rientri di Locatelli e Miretti che sono fissati per la trasferta di domenica nella Capitale. Non dovrebbero esserci ulteriori problemi per quel che riguarda Pogba, invece, convocato anche nella sfida di questa sera contro il Torino. L'unico che dunque non sarà a disposizione è Arek Milik, con il suo rientro che è previsto per la sfida del 29 marzo contro il Monza.- Alla luce di tutto ciò è inutile dire che nei prossimi 10 giorni la Juventus si giocherà praticamente l'intera stagione, perche in caso di successi sia in campionato che in Europa League, alloranon sarebbe più soltanto un miraggio, ma diventa qualcosa di realmente concreto.