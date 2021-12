ha persoper due partite: quella contro il Malmö e quella contro il Venezia. Il giocatore svedese è stato operato per mettere fine a un problema che lo ha infastidito parecchio. Come ricordato da Tuttosport, lo scorso 22 novembre lo stesso Allegri lo aveva anticipato.- Alla vigilia della partita contro il Chelsea, persa malamente dallaa Londra, Allegri aveva spiegato che "Kulusevski non si è allenato stamattina perché è andato dal". Un dolore forte, accusato dallo svedese, e solo in un secondo momento si è capito che il giovane era vittima di una sinusite acuta di origine odontogena, una malattia che ha origine dai molari e dai premolari superiori, le cui radici terminano in prossimità della mascella. Si rischia un'infezione che colpisce la parte del volto intorno al naso, causando la sinusite.L'operazione si è svolta in anestesia totale e, come riportato dal club attraverso una nota ufficiale diffusa sul proprio sito, è riuscita "perfettamente". Serviranno 7 giorni, allo svedese, per tornare in campo.Ieri Allegri, in conferenza stampa, ​ha dichiarato che "non parlo di mercato, maè un giocatore della Juve e ha fatto bene nelle ultime partite, dispiace che non sia a disposizione". Questo non equivale a ritenerlo incedibile, anzi. Lo svedese resta sul mercato, non farà barricate per restare, in caso di offerta giusta partirà: ci sonoin forcing. Anche perché il mercato in entrata ha bisogno di un 'finanziamento'.