Quella di ieri sera allo Stadium è stata l'ennesima notte stellare per la Juve, che ha ottenuto la sua quarta vittoria in altrettante partite disputate in questo avvio di 2024. Ma la partita più bella si è giocata sugli spalti e a vincerla è stato il piccolo Cristian, tifoso bianconero che ha superato una delle battaglie più difficili da sconfiggere. Lo scorso 8 dicembre ha subito un grandissimo incidente per il quale gli sono serviti oltre 12 ore di intervento e 14 giorni di coma, a cui è seguita la terapia intensiva.I genitori del piccolo Cristian hanno sempre temuto il peggio, invece, dopo una dura riabilitazione ieri sera si è recato allo Stadium insieme a suo padre per assistere alla sfida tra bianconeri e neroverdi, come si può vedere da moltissimi video che stanno circolando sul web, che lo immortalano cantare a squarciagola l'inno della sua squadra del cuore.