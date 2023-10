C'è Paul, sospeso in attesa di capire come si concluderà la sua vicenda con il Tribunale Nazionale Antidoping. E poi c'è Nicolò, protagonista suo malgrado dell'ultimo scandalo che sta colpendo il calcio italiano. Due casi ancora aperti e che inevitabilmente sono destinati a lasciare il segno all'interno della rosa della Juve, che non a caso si sta muovendo attivamente sul mercato per non farsi cogliere impreparata e porre rimedio possibilmente già nei primissimi giorni di gennaio. Ma nel frattempo? Le risorse almeno numericamente non mancano ancora a Max Allegri. Che pure sa di dover fare assolutamente di necessità virtù, il piano originario non prevede ancora un cambio di sistema di gioco ma a complicare il tutto può arrivare l'infortunio di Danilo che solo all'inizio della prossima settimana saprà per quanto tempo dovrà restare fermo ai box. Restando ancora sul copione intitolato 3-5-2, come cambiano quindi le gerarchie del centrocampo bianconero? Sempre più insostituibili restano Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, per la terza casella però la situazione è in evoluzione.Scopri tutto in gallery