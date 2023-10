Il capitano dellaha rimediato un infortunio ieri sera nella gara del suo Brasile. Nel corso della partita contro il Venezuela è stato costretto a lasciare il campo anzitempo: al minuto 42, toccandosi il retro della coscia sinistra. Queste le parole di Danilo a fine partita riportate da SportFace: "Conosco il mio corpo, appena è successo ho capito che mi ero fatto male. Non ci sarò contro l’Uruguay". Le condizioni del capitano bianconero sono da valutare, la Vecchia Signora si augura di poterlo avere a disposizione per la gara contro il Milan al termine della sosta nazionali.Il problema di Danilo è di natura muscolare, al flessore della coscia sinistra. Il difensore nelle prossime ore farà rientro a Torino per valutare l'entità dell'infortunio.