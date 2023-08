Le parole di Fenucci, ad del Bologna, a Dazn:"Faccio questo lavoro da 25 anni, non mi avete visto spesso ai microfoni. Questa è l'occasione, facendo i complimenti alla mia squadra, un errore arbitrale clamoroso che ha tolto una vittoria certa. Sono qui per difendere il lavoro dei ragazzi e per rispetto della tifoseria, una vittoria che non sarebbe stata banale. Mi dispiace molto, non è frequente, credo che il lavoro che si sta facendo nel rapporto tra var e campo va migliorato. Episodi allucinanti, impensabile che non ci sia rigore ed espulsione. Qui per i complimenti a Thiago e ai ragazzi e sottolineare che un errore così è insopportabile e ci ha tolto una vittoria certa."