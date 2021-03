VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.Parlare di Andrea Pirlo e della sua storia è banale e ripetitivo, ma serve solo precisare che Andrea, sin da quando aveva 15 anni, si è sempre fatto consigliare le migliori alternative (su ogni cosa) da chi riteneva preparato ed affidabile per poi decidere con fermezza ed indipendenza la soluzione migliore.Questo per cercare di far capire ai tanti critici che è insensato continuare a parlare della poca esperienza in panchina al cospetto di colui che è destinato a diventare uno dei più importanti allenatori del panorama mondiale dei prossimi 20 anni.