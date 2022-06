VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici. In palio ogni mese ci sono buoni acquisto Amazon.it fino a 100 euro, e la possibilità di interagire con la redazione di Calciomercato.com.“Dire no all’Inter è stato abbastanza naturale. A qualche trofeo ho preferito la dignità e l’amore dei tifosi juventini”Queste le parole della “Furia Ceca” Pavel Nedved immediatamente dopo essersi ritirato dal calcio e aver lasciato la Juventus alla veneranda età di trentasette anni: dopo tanti trofei conquistati, due scudetti revocati, un pallone d’oro, 327 presenze e 65 gol in maglia bianconera. Inutile discutere sul grande giocatore che è stato in campo: grinta, tecnica sopraffina, spirito di sacrificio e soprattutto leadership indiscussa oltre ad essere uno dei pochi “uomini” che è rimasto alla Juventus nonostante tutto, nonostante la serie B, nonostante l’umiliazione subita nel periodo pre e post calciopoli in cui la squadra bianconera è stata rasa letteralmente al suolo da un sistema calcio “malato” e “corrotto”che ancora oggi fa acqua da tutte le parti.