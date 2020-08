Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger bianconero a margine:



"La mia vita coincide per tre quarti con quella della Fiat. E il mio rapporto con la Fiat è metà di memoria e metà di vissuto". Parole di Gianni Agnelli, che di zero nella sua vita ha avuto solo una cosa, la banalità nel parlare. Tutto il resto erano intuito, sagacia, azienda, passione. In questa frase ci sono i due volti della Juve, soprattutto quella di adesso, divisa a metà fra i conti, l'azienda in senso globale, e a metà di vissuto. È proprio in quel vissuto che ci sono milioni di tifosi in tutto il mondo, e proprio di questo vive la Juve. Racconti, passione, gloria, vittorie. Il vissuto e l'azienda. Due parole che la Juve di oggi, plasmata dagli Agnelli 2.0, non riesce a far coniugare.



