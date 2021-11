Il giocatore, in prestito dalla Juventus allo Standard Liegi per una stagione, ha contratto un un batterio nervoso ed è fuori per un tempo indefinito. Secondo quanto scrive nieuwsblad.be, infatti, il giocatore aveva iniziato a soffrire di un affaticamento muscolare circa due settimane fa, ma lo staff medico non era riuscito a coglierne i motivi e solo esami approfonditi hanno chiarito il problema, fortunamente è stato scoperto abbastanza in fretta. Il centrocampista 22enne si è sottoposto a diversi test in ospedale nell'ultima settimana e mezza, ora dovrà dedicarsi al recupero e al rientro. Pur non sapendo quanto ci metterà. le prime indiscrezioni dicono diversi mesi...