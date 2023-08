La Juventus ripensa a Ryan Gravenberch, vecchio pallino dell’area scouting bianconera che l’aveva seguito a lungo soprattutto tra il 2020 e il 2022. Il centrocampista del Bayern Monaco può essere l’elemento in più per dare ad Allegri ulteriori soluzioni in mezzo al campo. A patto che intanto venga sfoltita l’attuale mediana. Prima cedere e poi acquistare, il mantra del duo Giuntoli-Manna non cambia. Lo scrive Tuttosport.