L'investimento era stato fatto tempo fa e ha sempre portato i propri frutti: il sistema di sicurezza è uno dei fiori all'occhiello di tutto il, che negli anni ha implementato il grande occhio delle telecamere per tenere d'occhio i tifosi per eventuali problemi. Anche diNell'estate del 2019, l'apparato dia circuito chiuso è stato ulteriormente implementato. Con 7 telecamere full HD nelle zone d'accesso e con le nove camere Panomera multifocali. 22 telecamere che completano la copertura totale dello stadio, così da filmare qualsiasi evento si verifichi nell'impianto. Di fatto, individuare con precisione eventuali responsabili.Così la Juventus procederà, con la partecipazione delle, all'identificazione di chi ha rivolto cori e ululati razzisti nei confronti di Romelu Lukaku. Il club è da sempre impegnato contro ogni forma di discriminazione e anche stavolta agirà in maniera esemplare. Gli autori degli insulti saranno certamente soggetti a daspo: mai più all'Allianz Stadium.