1









Sono stati giorni bollenti per l’ambiente Juve. Il ritorno, dopo 10 anni, di Alessandro Del Piero alla Juventus, i tweet di Lapo Elkann e le frecciate ad Allegri: un clima che sembrava anticipare un clamoroso ribaltone societario. Niente di tutto ciò e, a fare il punto, questa mattina è Tuttosport. Secondo il quotidiano torinese, infatti, dopo l’aumento di capitale c’è un piano di rilancio aziendale con l’obiettivo principale che la squadra torni presto a vincere: a capo del progetto rimane saldo Andrea Agnelli, così come saldo è il posto di Massimiliano Allegri.



LA VISITA DI DEL PIERO – A prendere la parola sulle voci incontrollate è stato Del Piero stesso, a Sky Sport: “Al momento non è in previsione un mio rientro alla Juventus”. Tuttosport conferma questo, aggiungendo, però, qualche dettaglio e possibilità futura. Del Piero, in visita con la sua Academy di Los Angeles, ha acquistato i biglietti per la partita contro il Bologna, con una forte agevolazione del club. La Juve, quando si è resa conta che Pinturicchio avrebbe accompagnato i ragazzi, lo ha invitato a salutare il pubblico, così come è successo. Prima, all’interno dello Stadium, si è intrattenuto in una lunga chiacchierata con Arrivabene: tema del discorso, gli Stati Uniti come terreno di conquista e un eventuale ruolo da ambasciatore per ADP; poi, il saluto con Andrea Agnelli e Pavel Nedved. Segnali di disgelo, quindi, che potrebbero portare ad un ruolo di rappresentanza nell’immediato futuro.



LAPO ELKANN – Sempre secondo il racconto fatto da Tuttosport, i messaggi social di Lapo Elkann sarebbero da derubricare alle esternazioni di un tifoso passionale, e non al tentativo di entrare in un ruolo di responsabilità nel club. John Elkann continua ad affidarsi ad Andrea Agnelli, alla guida del nuovo piano di rilancio bianconero. Al suo fianco, Maurizio Arrivabene, già suo mentore in Philip Morris e oggi anello di congiunzione tra dirigenza Juve e proprietà Exor.



ALLEGRI – Le frecciate social di Lapo Elkann hanno avuto un obiettivo, in particolare: Massimiliano Allegri. Al di là delle critiche social, però, il tecnico livornese non è in dubbio, anche nel caso estremo in cui dovesse fallire i due obiettivi stagionali rimasti: Coppa Italia e quarto posto. Il management bianconero crede fortemente in lui e lo ha indicato come l’uomo giusto per il rilancio. Ad essere decisivo, in questo senso, è il cammino di crescita, gli ultimi 19 risultati e i 42 punti collezionati. Bandita, quindi, anche solo l’idea di una rivoluzione tecnica a fine stagione.