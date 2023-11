Durante la partitatenutasi allo Stadio Franchi, la curva ospite ha attirato l'attenzione con due striscioni significativi. Il primo, "Noi non siamo come voi", ha suscitato reazioni contrastanti, lasciando spazio a diverse interpretazioni riguardo al suo significato esatto e al contesto in cui è stato esposto.Tuttavia, il secondo striscione, "Vicini alla Toscana che soffre!", ha dimostrato la solidarietà della tifoseria bianconera nei confronti delle vittimeche ha colpito la regione. Questo gesto ha mostrato un lato umano e sensibile dei tifosi, rafforzando l'importanza della compassione e dell'unità in momenti di difficoltà.