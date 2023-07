Il quotidiano Tuttosport ha fatto un resoconto del ritiro dellanegli Stati Uniti, evidenziando come gli allenamenti in California abbiano messo in luce un Federicoin grande forma. Il giocatore ha impressionato sia l'allenatore Allegri che lo staff tecnico bianconero, ricevendo complimenti e riconoscimenti per le sue prestazioni. Nonostante l'amichevole con il Barcellona sia stata annullata, il ritiro continua ad essere un'opportunità importante per la squadra per prepararsi in vista della prima sfida contro il Milan. L'eccellente stato di forma di Chiesa è sicuramente un elemento positivo per la Juventus, che potrà contare sul talento del giocatore nella prossima stagione.