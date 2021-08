Sono state diverse le indicazioni arrivate da. In generale – e al di là del risultato finale - si può affermare che la Vecchia Signora è sembrata essere in palla, al punto giusto nel momento giusto, quando manca una settimana all’inizio del campionato.. Benché abbia giocato solo venti minuti, il giocatore si è reso protagonista di un lancio al bacio, da fermo, per servire, nell’azione che ha poi portato al gol del 3 a 1 di Alvaro. Una giocata per nulla banale, che dimostra le doti tecniche del calciatore. Pellegrini, in questo precampionato, è stato uno dei calciatori più bersagliati, dopo alcune prestazioni per nulla convincenti. Quello di ieri, però, rappresenta