Dacourt tranquillizza la Juve. In un'intervista l'ex centrocampista di Inter e Roma ha commentato il colpo Rabiot, arrivato in bianconero a parametro zero in estate: "Vedremo, siamo a inizio stagione ma Rabiot ha qualità. E' andato in un grande club, in un'istituzione dove imparerà tanto. E' stata una buona scelta? Rabiot è un gran giocatore che è appena arrivato in un grande club. Deve ancora imparare. Ricordate Zidane? Faticò all'inizio della sua avventura alla Juve. Ma Rabiot ha qualità e la qualità viene sempre fuori".