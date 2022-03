In questo momento tutto ciò che gira attorno al mondo Juve è scosso per l'addio di Paulo Dybala a fine stagione. Il precedente addio di Cristiano Ronaldo della scorsa estate e l'arrivo di Dusan Vlahovic a riaccendere l'entusiasmo nel cuore dei tifosi. Tutto questo sembra essere il preludio di una rivoluzione e di un cambio di pelle per la Vecchia Signora. Non è la prima volta che questo accade e l'abbiamo ricordato con la gallery che segue. Da Zinedine Zidane, Pavel Nedved, Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Quanti nomi eccellenti