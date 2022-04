Non è ancora al meglio, ma se le premesse sono queste non si può che sorridere. Perché Denis Zakaria con la Fiorentina "lascia tracce del giocatore che la Juve cerca". "Presente in mezzo, utile sempre, capace di ripartire: un palo, uno stop & tiro deviato fuori" scrive La Gazzetta dello Sport, che premia lo svizzero con un 6.5 in pagella. Stesso voto sulle pagine de Il Corriere dello Sport: "Lunghe leve che arrivano praticamente dappertutto. Quantità, interdizione, inserimenti e un palo esterno". 7, invece, da parte di Tuttosport: "Le sue leve girano eccome e lui molleggia, pronto all'incursione. In tensione, resta sveglio fino alla fine. Peccato per il palo esterno colpito, come contro l'Inter. Sfortunato 'sto ragazzo...".