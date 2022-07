Sta finalmente nascendo la nuova Juve che, nelle prime ore della giornata di oggi ha accolto Angel Di Maria al J Medical, il quale si è sottoposto alle visite mediche procedurali, prima di apporre la propria firma sul contratto. Sarà poi la volta di Paul Pogba, atteso all'aereoporto di Caselle nel tardo pomeriggio e pronto a recarsi nel quartier generale della Vecchia Signora domani mattina. Ma altri volti ancora potrebbero sbarcare all'ombra della Mole ed è il caso di Nicolò Zaniolo, sempre più vicino al vestire il bianconero.- Prima di procedere con ulteriori trattative però, Madama dovrà impegnarsi a vendere sia per liberare spazio, ma soprattutto per fare cassa ed investire il ricavato sui vari obiettivi. E' chiaro che il primo nome a cui pensare è quello dell'olandese De Ligt, promesso sposo del Bayern e dal quale la Juve spera di ricavarne almeno 90 milioni, ma ci sono anche molti giovani di prospettiva che potrebbero andare altrove, sia per crescere ma anche per monetizzare. Dae Vrioni, fino a, la lista è vasta. Nella Gallery di sgeuito ecco alcuni esempi.