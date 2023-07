Come riporta CM, per la Juve il mercato in uscita a rappresentare la priorità, necessario per sbloccare quello in entrate: esuberi in vetrina, richieste di informazioni per talenti in rampa di lancio (vedi Samuel Iling-Junior) o big da poter sacrificare (vedi Dusan, Federico, Gleison), sondaggi e valutazioni da fare anche per tutti quei giocatori magari proposti alla stessa Juve. Con due nomi in particolare cerchiati in rosso nell'agenda bianconero, uno da vendere e uno da comprare.