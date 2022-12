Tra poche ore lasarà impegnata nella sfida amichevole contro l'Arsenal all'Emirates Stadium, con i bianconeri che si presenteranno ultra decimati e con pochi titolari a disposizione di Massimiliano Allegri. Ben 11 infatti sono i giocatori reduci o che sono ancora impegnati nei Mondiali in Qatar e considerando anche le vacanze, difficilmente l'allenatore livornese potrà contare sull'intero gruppo prima delle soste natalizie. Al momento non c'è ancora forte apprensione, ma un, con la data fissata al 4 gennaio, deve suonare all'interno del quartier generale della Continassa.- A preoccupare maggiormente sono le condizioni di Dusane di Leonardo, ancora alle prese con la guarigione completa dagli infortuni che li hanno colpiti e che di fatto no garantirebbero la loro presenza alla prima del nuovo anno. O almeno, sarà quasi sicuramente così per il centrale viterbese, colpito da un infiammazione all'adduttore e che difficilmente riuscirà a far svanire prima del 4 gennaio. Leggermente diversa è invece la situazione dell'attaccante serbo, afflitto dalla pubalgia, ma che allo stesso tempo potrebbe rientrare del tutto da qui alla fine dell'anno.- Situazione totalmente diversa invece quella che riguarda Federicoe Juan, i quali hanno dovuto fare i conti rispettivamente con un affaticamento all'adduttore e una botta al ginocchio, ma che quasi certamente saranno a disposizione di Allegri per il match contro la Cremonese. Sorte analoga anche per Mattia, che sta facendo un lavoro differenziato per recuperare dalla lesione di medio grado alla coscia destra, che lo perseguita dal 6 ottobre. Difficile invece, vederegià nella trasferta contro la neopromossa, con il suo rientro che è preventivato per la fine di gennaio.