Ma non per forza questo è un male per Massimiliano Allegri. Fino a qui infatti, in Europa League, i bianconeri hanno dato il meglio proprio nelle partite di ritorno lontano da Torino.Nei sedicesimi di finale, la Juve arrivava in Francia contro il Nantes con solo un pareggio mentre nell'ultimo turno, con il Friburgo, il vantaggio era di un gol, proprio come questa sera a Lisbona. E l'esito, spera Allegri, sia lo stesso, visto che sia in Francia che in Germania la qualificazione era al sicuro dopo il primo tempo.. Una differenza abissale che però non è casuale.Le squadre del tecnico toscano infatti, come scrive Tuttosport, sono riuscite spesso ad essere efficacie quando si trattava di usare anche la strategia. Se il percorso in Europa League lo conferma, in passato, alcune delle gare più iconiche della Juve di Allegri sono avvenute proprio in trasferta nei contesti europei. La vittoria per 3-1 con il Real Madrid al Santiago Bernabeu ma anche il successo contro il Tottenham nel 2018.