Inizia la settimana che porterà alla sfida tanto attesa tra Juve ed Inter; alla Continassa in realtà, la preparazione partirà con 24 ore "di ritardo". Allegri infatti aveva concesso ai giocatori rimasti a Torino qualche giorno di riposo. Da domani i bianconeri si ritroveranno.reduci dalla qualificazione agli Europei 2024. Poi piano piano torneranno dalle nazionali anche gli altri. L'ultimo a varcare i cancelli della Continassa sarà Bremer, impegnato nella notte tra martedì e mercoledì con il Brasile, che affronterà l'Argentina. Ci saranno da valutare le condizioni di molti giocatori in vista di domenica.Sono tre i giocatori da valutare a centrocampo, anche se con situazioni ben diverse. Locatelli e Miretti proseguiranno le terapie con quest'ultimo che ha più speranze di esserci rispetto a Manuel.invece, rientrato ieri dagli Stati Uniti e già sottoposto alle terapie per curare la tendinopatia al ginocchio sinistro, non preoccupa, riferisce Tuttosport.Allegri conta di recuperare Weah, in via di guarigione dopo l'infortunio muscolare; la certezza è il rientro di Alex Sandro, che già settimana scorsa si era aggregato ai pochi rimasti alla Continassa. Una "quasi" certezza riguarda anche Danilo, ma questa volta in negativo. Il capitano a meno di sorprese sarà out con l'Inter.