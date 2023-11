La Juve è questa.La squadra, nonostante la grande sofferenza, continua a vincere e soprattutto continua a non subire gol. Se vincere è davvero l’unica cosa che conta ha ragione Allegri, inutile girarci intorno.Il divertimento è un’altra cosa, basti pensare che nelle ultime sei partite disputate laha realizzato solamente: praticamente una squadra da under, per dirlo con termini da scommessa sportiva. Se vuoi guardare una partita per divertirti non devi scegliere quella della Juventus, ovvio.Il primo gol diin Serie A con la maglia bianconera regala altri 3 punti alla Juventus ed avvicina sempre di più il big match contro l’Inter, l’unica squadra che nella mediocre serie A di questa stagione sembra esser, perlomeno sulla carta, superiore alla compagine juventina. La coperta è corta (soprattutto a centrocampo) però tutti i calciatori si stanno sacrificando, mostrando un bel carattere di gruppo fondamentale per la tenuta nel corso del campionato a medio/lungo termine.come centravanti di movimento e di appoggio mentre Chiesa e Vlahovic piano piano (molto piano…) stanno cercando di recuperare una condizione migliore che potrà risultare decisiva in futuro.@stefanodiscreti