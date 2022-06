Con l'addio di Pedone, che si aggiunge a Bonatti e Zauli, la Juventus ha tre caselle da riempire per le principali formazioni giovanili. Dall'Under 23 all'under 17, passando per la situazione delicata della Primavera. Sono giorni caldi, e la prossima sarà una settimana assolutamente decisiva.



LE ULTIME - Per l'Under 23 si fa sempre più insistente il nome di Brambilla. Il tecnico della Primavera dell'Atalanta è stato oggetto di discussione nell'ultimo contatto avuto da bianconeri e nerazzurri. Ecco, mentre tutti pensavano a Demiral, la Juve provava a sbloccare e forzare l'addio all'Atalanta dell'allenatore, certamente allettato da una possibilità in Serie C. Ad oggi, è la possibilità più concreta. LE UNDER - Per la Primavera nei giorni scorsi si era fatto il nome di Alberto Gilardino, in passato alla Pro Vercelli: dopo giorni in cui sembrava più vicino, il nome del Campione del mondo nel 2006 si è via via sempre più raffreddato. Occhio alla pista Padoin, magari per l'Under 17: il collaboratore di Allegri ha chiuso il corso di Coverciano e può iniziare dai ragazzi delle giovanili della Juventus.