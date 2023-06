Da un Timothy all'altro? L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto in merito al possibile approdo alladi, che ormai da qualche settimana rimbalza nei discorsi di mercato relativi al club bianconero. La Vecchia Signora di fatto l'ha bloccato, spiegando alche l'interesse di concludere l'operazione c'è, ma che prima sarà necessario fare qualche valutazione di varia natura. Innanzitutto Massimilianoosserverà da vicino, per quanto concerne gli esterni, i progressi di Andreadopo l'annata in prestito al Bologna, magari per poi decidere che il reparto può andar bene così; in caso contrario sarà proprio Castagne ad affiancaresulla destra, lì dove l'addio di Juan Cuadrado è ormai certo.L'idea della Juve, però, sarebbe quella di piegare la resistenza del Leicester, che finora ha sempre valutato il cartellino del belga 15 milioni di euro senza aprire alcon una formula più funzionale per i bianconeri. Ma il tempo porta consiglio e alla Continassa non c'è fretta, un po' come per Sergej. Per il quale, dopo un lungo corteggiamento, questa potrebbe essere davvero l'estate giusta...