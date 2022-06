La Juventus teme di perdere Matthijs De Ligt. Il suo destino dipende da quello di Milan Skriniar. Come riportato da l'Equipe il Chelsea ma anche il Paris Saint Germain stanno seguendo il difensore nerazzurro. In caso di approdo di Skriniar ai Blues sfumerebbe l'interesse verso de Ligt, che, viceversa, sarebbe l'obiettivo numero uno per la difesa.