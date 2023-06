DaSi chiude una grande stagione per il progetto Juventus Training Experience, che ha portato a Torino, a visitare tutti i luoghi dove vive e pulsa il cuore Juve, ma anche ad allenarsi qui, e a giocare con le Academy Elite della città, più di 600 giocatori e 400 genitori.E il bello è che questi gruppi sono arrivati dall’Italia (due gruppi per la precisione) e letteralmente da tutto il mondo: abbiamo accolto a Torino un gruppo proveniente dalla federazione calcistica Coreana, molti giocatori in arrivo dai nostri Camp organizzati negli Stati Uniti, e poi le Juventus International Academy provenienti da: Melbourne, Svizzera (Vaud), Belgio (Shape), Malta, San Antonio, Miami, New York, Los Angeles, Bogotà, Dubai, Sharjah, La Reunion, Bruxelles, Cipro, Varsavia, Bahrein, Polonia (Torun), Shanghai, Londra, Tashkent.Tutti i gruppi hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica visitando l’Allianz Stadium e lo Juventus Museum, essere guidati da allenatori Juventus presso lo Juventus Training Center di Vinovo oltre a confrontarsi in più di 100 partite in totale con le Juventus Academy Elite Piemontesi. Molti hanno anche avuto la possibilità di tifare la Prima Squadra all’Allianz Stadium e di vivere momenti di relax a Torino, con visite guidate e ingressi nei più importanti musei della città.A tutti va il nostro grande GRAZIE, per aver reso questa stagione indimenticabile!