DaSi è appena conclusa una nuova entusiasmante Juventus Training Experience Elite.Durante questo particolare ed innovativo programma, hanno partecipato nella stessa settimana 8 Academy da tutto il mondo: Tashkent, Torun, Warsaw, London, Wales, Shanghai, Bahrein, Dubai per un totale di 65 ragazzi ed oltre 40 genitori.I ragazzi hanno potuto vivere esperienze uniche attraverso allenamenti al JTC Vinovo svolti dai tecnici Juventus, hanno partecipato a lezioni formative e teoriche inerenti l’area Match analyst e Area Scouting, oltre a svolgere test atletici supervisionati dall’area sport science di Juventus. Ogni gruppo è stato gestito e seguito per tutta la settimana da un Head Coach di Juventus durante allenamenti e partite oltre che per la valutazione finale.Hanno avuto anche la possibilità di vivere il tour stadio e allo Juventus Museum, di scattarsi una foto ricordo nel quartier generale bianconero e disputare amichevoli con l'Academy Pro Sisport e con alcune delle Juventus Academy Elite Piemontesi.La consegna medaglia e attestati si è svolta pressa la press conference room del Training Center di Vinovo