"Con il rientro di Szczesny sarà staffetta a tre in porta con Pinsoglio e Perin". E' quanto spiega la Gazzetta, che aggiunge: "Mentre a centrocampo si potrebbe intravedere qualcosa di utile in proiezione Cremona: McKennie, infatti, dovrebbe essere in partenza la mezzala di rottura insieme a Locatelli e Fagioli. Nel 3-5-2 che pare dover trovare continuità dopo la sosta, sarà ancora fondamentale l’apporto degli esterni sulle corsie: ebbene a sinistra si alterneranno Kostic e Iling Jr; a destra Barbieri è favorito per una maglia da titolare su Soulé". Chiesa e Vlahovic saranno ancora fuori, dentro Kean e Milik.