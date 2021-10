La Juventus ripartirà dopo questa pausa nazionali con le incognite atletiche legate ad Arthur, ai rientri dei sudamericani dalle nazionali, all'assenza di Rabiot causa-covid e a quella di Morata per infortunio. Certo, può essere sempre l'occasione per ritrovare o scoprire talenti come Kulusevski e Kaio Jorge. O Kean.Ci saranno due impegni complessi contro Roma e Inter, poi un trittico composto da Sassuolo, Verona e Fiorentina.