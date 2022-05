Dopo l'acquisto di Vlahovic, la Juve lavora al centrocampo, per inserire un centrocampista top che possa alzare la qualità del reparto a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta Gazzetta, tra i nomi in cima alla lista dei desideri rimane sempre Paul Pogba, obiettivo della dirigenza bianconera. Il francese lascerà il Manchester United in estate e la Vecchia Signora si iscrive alla corsa per aggiudicarsi il cartellino.